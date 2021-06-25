Ученые заявили, что паводок на Амуре развивается по сценарию 2013 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Снежная зима, затянувшееся снеготаяние и блокирующие циклоны стали причиной роста уровня воды в реке Амур. Сейчас ситуация развивается по сценарию, близкому к наводнению 2013 года, сообщил ТАСС главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН), доктор технических наук, Михаил Болгов.

"Там действительно довольно сложный период складывается две-три недели. Прогнозировать очень сложно, но, конечно, сценарий наводнения 2013 года начинался примерно также: тоже была снежная зима, затянувшееся снеготаяние, увлажненная почва. В 2013 году сложилось так, что целая череда циклонов не могла никуда пройти дальше Амура за счет блокирующих воздействий метеорологических образований и вода выливалась прямо в бассейн Амура. Наводнение тогда развивалось в течение нескольких месяцев: с июня начались дожди, в августе был их самый максимум. Возможно, ситуация повторится", - сказал Болгов.

Влияние блокирующих движение циклонов метеорологических образований на ситуацию ТАСС подтвердил и доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой гидрологии Томского госуниверситета Валерий Земцов. "Циркуляция воздушных масс изменилась из-за глобального потепления и прочих климатических изменений, и все циклоны, которые идут с океана, блокируются воздушными массами. Изменяется их траектория, у нас такое тоже бывает, когда заблокированный циклон стоит и "выливает" все в одной точке, а в другом месте несколько месяцев засуха", - отметил Земцов.

Он уточнил, что подобная ситуация наблюдалась и во время наводнения 2013 года, и позднее - в 2019 году в Иркутской области, когда сильнейший за последние 50 лет дождевой паводок фактически уничтожил центр города Тулун.

О схожести нынешней паводковой ситуации в Амурской области с наводнением 2013 года ТАСС рассказал и замдиректора Института водных и экологических проблем Хабаровского Федерального исследовательского центра Дальневосточного отделения РАН Алексей Махинов. "В июле-августе можно ожидать сильного наводнения, особенно на среднем и нижнем Амуре при условии большого количества осадков с учетом ситуации, которая складывается в бассейне реки сейчас. В прошлом году после большого наводнения Амур ушел в зиму с достаточно высокими уровнями воды - выше обычных на метр-полтора. В холодное время года водохранилища планово сбрасывали много воды, обеспечивая высокую водность реки, поддержанную таянием снега и весенними дождями. Уже сейчас в Амуре высокие уровни воды, а в июле начнется сезон дождей, что может усугубить обстановку", - сказал Махинов.

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее говорил, что на территории Амурской области с 24 по 30 июня ожидается паводок с уровнями воды, сопоставимыми с 2013 годом.

О паводке

Уровень воды в реке Амур у Благовещенска утром в пятницу достиг отметки 808 см, что превышает отметку "опасное явление" (800 см) и продолжает подниматься. По данным МЧС региона, подтоплено более 280 жилых домов в 15 населенных пунктов. Без транспортного сообщения остались девять населенных пунктов. Эвакуированы 955 человек, в том числе 254 детей. В самом Благовещенске и селах укрепляют насыпные дамбы, разворачивают водоналивные дамбы. Для ликвидации последствий паводка задействована группировка из 957 человек.

В области установлен режим ЧС межрегионального характера. При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть 53 населенных пункта с населением 33 тыс. человек.