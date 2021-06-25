СК завершил расследование дела экс-кандидата в мэры Звенигорода об убийстве бизнесменов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего кандидата в мэры Звенигорода Александра Дмитравцова об убийстве двух бизнесменов. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следствие планирует в ближайшее время передать дело в прокуратуру.

"Расследование дела в отношении Дмитравцова завершено, планируется в ближайшее время предъявить ему обвинение в окончательной редакции и направить дело прокурору с обвинительным заключением", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 6 октября 2020 года в Звенигороде родственники предпринимателя Юрия Краснопольского заявили в правоохранительные органы о его исчезновении. На следующий день следователи обнаружили его автомобиль, две стреляные гильзы и следы волочения, а рядом в колодце - тела Краснопольского и его компаньона Андрея Родионова с огнестрельными ранениями спины, груди и бедра. По обвинению в убийстве был арестован местный предприниматель, бывший кандидат в мэры Звенигорода Александр Дмитравцов. По версии следствия, он совершил убийство на почве конфликта из-за земельного участка.