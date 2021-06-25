Во всех районах Забайкалья, пострадавших от паводка, восстановили электроснабжение

ТАСС, 25 июня. Энергетики подключили к электроснабжению все районы Забайкальского края, которые были обесточены из-за паводковых вод. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

Паводок на реках Забайкальского края привел к отключениям света в 34 населенных пунктах трех районов. Ремонтные работы были затруднены высоким уровнем воды и разрушенными дорогами, отмечают специалисты.

"Забайкальские энергетики полностью восстановили электроснабжение в Балейском, Газ-Заводском и Шелопугинском районах Забайкалья. Специалисты подключили последнюю ранее поврежденную воздушную линию "Бурукан", которая питает села Батакан, Закаменное и Луговское Газ-заводского района", - говорится в сообщении.

В регионе наблюдается устойчивый спад уровней воды в реках. Подтоплено восемь жилых домов, 59 приусадебных участков, 10 участков дорог общей протяженностью более шести километров в десяти районах. Затруднен проезд к 40 населенным пунктам. Жителям пострадавших сел оказывают гуманитарную помощь. Наводнение отнесено к федеральному уровню реагирования, для помощи региону из Москвы в Читу прибыла группировка МЧС.