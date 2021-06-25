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В Казани мужчина заперся в квартире и угрожает взорвать гранату

В местных СМИ ранее сообщалось, что к мужчине пришли судебные приставы, но он решил их не впускать

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Мужчина закрылся в квартире в Казани и угрожает взорвать гранату. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Поступила информация о том, что на улице Рихарда Зорге, 77, в Казани мужчина заперся в квартире и угрожает взорвать гранату. На место происшествия выехал прокурор Приволжского района города Казани Артур Шарипов. Обстоятельства инцидента выясняются", - рассказали в ведомстве.

Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что к мужчине пришли судебные приставы с судебным решением, но мужчина решил их не впускать. 

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