Внедорожник въехал в гипермаркет на юге Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Внедорожник Kia въехал в гипермаркет при ДТП на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге, в результате инцидента пострадал водитель, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Автомобиль Kia въехал в гипермаркет, в результате произошедшего водитель автомобиля был госпитализирован в состоянии средней тяжести", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что авария произошла около 03:30 мск в пятницу. Других подробностей в ведомстве не сообщили.

Очевидцы инцидента также опубликовали в соцсетях фотографии с серебристым внедорожником Kia Sorento в зале магазина и сломанным торговым оборудованием.