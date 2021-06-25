Вьетнамский чиновник получил 10 лет тюрьмы за нарушения при закупке тестов на коронавирус

ХАНОЙ, 25 июня. /ТАСС/. Бывший руководитель ханойского государственного Центра по контролю за распространением заболеваний осужден на 10 лет лишения свободы за мошенничество при закупке тестов на коронавирус. Об этом сообщила в пятницу газета Hanoi Times по итогам прошедшего в закрытом режиме заседания Народного суда вьетнамской столицы.

Согласно обвинительному заключению, персонал центра во главе с его директором Нгуен Нят Камом и представители нескольких коммерческих компаний вступили в сговор для организации тендерной закупки по завышенным ценам аппаратов и расходных материалов для проведения анализов на заражение коронавирусом. Сотрудники центра помогли поставщикам оборудования выиграть тендер с серьезными нарушениями действующего законодательства. Этими действиями, как постановил суд, государству нанесен значительный материальный ущерб.

По приговору суда Нгуен Нят Кам осужден на 10 лет тюремного заключения, а четверо его подельников приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 6,5 лет.

Ханойский центр по контролю за распространением заболеваний, образованный на базе бывшего центра превентивной медицины столичного отдела здравоохранения, отвечает за стратегическое планирование и осуществление профессиональной деятельности по профилактической медицине. На центр возложена обязанность осуществлять закупки необходимого оборудования и расходных материалов для учреждений сферы здравоохранения вьетнамской столицы.