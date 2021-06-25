МВД изъяло более тонны синтетических наркотиков в Ярославской области и Московском регионе

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, организовавшей производство синтетических наркотиков в Ярославской области и их сбыт через интернет на территории Московского региона, изъято свыше тонны запрещенных веществ, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий полицейскими задержаны активные участники группы. Из незаконного оборота изъято свыше тонны синтетических наркотиков, а если точнее, то 1 287 кг, прекурсоры, а также соответствующее оборудование", - сказал Колокольцев в пятницу на заседании Государственного антинаркотического комитета.

По его словам, производственные мощности двух ликвидированных нарколабораторий позволяли ежемесячно изготавливать порядка 1,5 млн средних разовых доз запрещенных веществ. Министр пояснил, что преступники сбывали наркотики на территории Московского региона через интернет.

Полицейские вышли на след фигурантов после обнаружения в деревне Ишманово Ярославской области тайника с 20 кг вещества, известного под названием "соль". В дальнейшем был установлен курьер, поставлявший оптовые партии наркотиков в столичный регион. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к преступлению и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Двоим задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему - подписка о невыезде.