Порядка 900 населенных пунктов остались без света из-за грозы в Псковской области

ПСКОВ, 25 июня. /ТАСС/. Порядка 900 населенных пунктов Псковской области оказались обесточены из-за прошедшей грозы с сильными ливнями и порывистым ветром. Отключения электричества зафиксированы в 19 районах региона, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Псковской области.

"В связи с прохождением грозового фронта с сильными ливнями и порывистым ветром по территории Псковской и Новгородской областей в администрации Псковской области прошел региональный штаб по безопасности электроснабжения, где была доложена обстановка по отключениям и принимаемым мерам. Отключения электроэнергии фиксируются в 19 районах области. Сильнее всего пострадали Себежский, Новоржевский, Пустошкинский, Локнянский, Дновский, Дедовичский, Бежаницкий и Опочецкий районы. Без электричества остаются порядка 900 населенных пунктов", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в восстановлении электроснабжения задействованы 103 бригады энергетиков. Дополнительно задействованы порядка 27 бригад с техникой из других регионов - Вологды, Карелии, Архангельска.