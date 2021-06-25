В ДТП в Удмуртии пострадали четыре человека

ИЖЕВСК, 25 июня. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Удмуртской Республике. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Водитель автомобиля Kia Rio 30-летний молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не соблюдая безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, совершил столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 31-летнего мужчины, с последующим съездом в кювет. В результате ДТП пассажиры автомобиля Lada Granta - две женщины и два ребенка (шестилетняя девочка и 11-летний мальчик) - получили травмы и были госпитализированы", - говорится в распространенном сообщении.

По данным республиканской Госавтоинспекции, авария произошла в пятницу около 03:10 (02:10 мск) на 11-м километре автомобильной дороги город Можга - село Вавож Можгинского района. Отмечается, что в отношении нарушителя сотрудниками полиции составлены административные материалы, ведется расследование.