В Волгограде задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Правоохранители задержали ранее судимого 41-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в совершении сексуального насилия в отношении 11-летней девочки, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

22 июня в правоохранительные органы Волгограда обратилась местная жительница с заявлением о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери. Женщина рассказала, что около 17:00 мск неизвестный мужчина увел ее ребенка со двора и в безлюдном месте надругался над девочкой.

"По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Задержан 41-летний местный житель, под давлением улик и доказательств он признался в содеянном. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Установлено, что задержанный ранее судим за преступления против половой неприкосновенности. В местах лишения свободы он отбыл 12 лет, освободившись в 2019 году, уточнили в пресс-службе.

На розыск подозреваемого и установление его личности был ориентирован личный состав органов МВД. Мужчину задержали недалеко от места преступления. В ходе проведенного опознания школьница уверенно указала на подозреваемого, добавили в пресс-службе ведомства.