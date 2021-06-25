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Более 6,5 тыс. жителей Новгородской области остались без электричества из-за грозы

Более 200 человек борются с последствиями непогоды

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Свыше 6,5 тыс. человек остались без электроснабжения в 14 районах Новгородской области после грозы и шквалистого ветра. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня, 25 июня, из-за неблагоприятных погодных условий, на территории 14 муниципальных районов области зафиксированы отключения в сетях Новгородского филиала "Россети Северо-Запад". На 9:00 без электроснабжения остались 6 775 человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в новгородском филиале "Россети Северо-Запад", наиболее пострадавшие районы - Старорусский, Парфинский, Волотовский. Компания направила на восстановление электроснабжения 61 бригаду в составе 217 человек, дополнительно привлечены две бригады.

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