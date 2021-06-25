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В морге на севере Красноярского края перепутали тела умерших и выдали их для захоронения

Одного человека уже успели захоронить

КРАСНОЯРСК, 25 июня. /ТАСС/. Работник морга в городе Игарка на севере Красноярского края перепутал тела умерших и выдал их для захоронения. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Сотрудник морга <...> нарушил установленный законом порядок выдачи тел умерших, перепутал их и выдал работникам ритуальной службы тело другого человека, которое в этот же день было захоронено", - сообщил представитель прокуратуры.

Подмену тел обнаружили родственники, которые приехали в морг и увидели тело неизвестного им человека. После обнаружения ошибки родственники перезахоронили своего близкого.
По данному факту проводится доследственная проверка. Красноярскому краевому бюро судмедэкспертизы внесено представление.  

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