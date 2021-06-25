СК не смог обжаловать решение прокуратуры, вернувшей дело о разрушении музея в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Прокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по уголовному делу о разрушении музея "Дорога жизни" и вернула его в СК. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, данное решение было обжаловано в Генеральной прокуратуре, которая позицию не изменила.

В 2020 году после публикаций в СМИ Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ ("Нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия народов Российской Федерации") по факту разрушения музея "Дорога жизни", входящего в состав Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Фигурантом дела стал председатель правления общественной организации "Всеволожское районное общество охотников и рыболовов" Сергей Звонков.

"Уголовное дело было направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру Ленинградской области, но она отказалась утверждать его. СК РФ обжаловал это решение несколько раз - у прокурора Ленинградской области, а также в Генеральной прокуратуре. Но позиция надзорного ведомства осталась неизменной", - сказал собеседник агентства.

По его словам, само дело было возбуждено лишь после того, как следователи, проверив все сведения, усмотрели признаки состава преступления. "При этом прокуратура признала постановление о возбуждении уголовного дела законным, посчитав, что оно возбуждено обоснованно", - уточнил источник. По его словам, прокуратура вернула дело на доследование, так как посчитала, что до обвиняемого не доводились сведения о том, что памятник относится к объектам культурного наследия и любые работы в нем можно проводить только по согласованию. Кроме того, прокуратура посчитала, что ущерб от действий Звонкова не превысил 500 тыс. рублей.

В то же время, по данным СК, еще в 1980 году Всеволожским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры было выдано охранное обязательство на здание, согласно которому любые работы в нем должны проводиться по специальному согласованию. Приказом министра культуры в 2017 году памятник зарегистрирован в реестре объектов культурного наследия. "Звонков не мог не знать о статусе объекта, о наличии на самом здании мемориальной доски. Ему предоставлялось охранное обязательство 1980 года, о чем есть свидетельские показания", - пояснил источник. По его словам, при подсчете ущерба прокуратура ссылается на мнение экспертов только касательно ремонта кровли стоимостью 396 тыс. рублей. Но, по версии следствия, стоимость восстановительных работ для устранения всех повреждений, причиненных зданию, составляет более 760 тыс. рублей, так как здание не только не поддерживалось длительное время, но на объекте были внесены изменения без согласования с комитетом по культуре Ленинградской области, что отражено в заключении эксперта.