{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: студенты полицейского училища в Чехии отравились химическим веществом

Медицинская помощь потребовалась 20 учащимся, отмечает телеканал ČT

ПРАГА, 25 июня. /ТАСС/. Студенты полицейского училища в городе Соколов на западе Чехии в пятницу отравились, как предполагается, химическим веществом. Медицинская помощь потребовалась 20 учащимся. Об этом сообщил телеканал ČT.

В местные больницы были доставлены 17 студентов. Их состояние не вызывает беспокойства у медиков, но они должны пройти определенный курс лечения.

Что стало причиной отравления будущих полицейских, некоторые из которых теряли создание, пока точно не установлено. Кроме отравления химвеществом, что могло произойти в результате утечки газа, рассматривается версия об отравлении едой в столовой училища.

Теги
Чехия
Пожар в старом жилом доме в центре Москвы потушили
Помощь медиков потребовалось двум строителям
Читать полностью