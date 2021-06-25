Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, угрожавшего взорвать гранату в Казани

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего взорвать гранату в квартире. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

"В отношении 44-летнего жителя Казани возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина заперся в квартире с сожительницей и не открывал дверь прибывшим судебным приставам. После этого он стал угрожать подорвать гранату, которую в ходе обыска правоохранители не обнаружили.

Как ранее сообщал ТАСС, мужчина должен был убрать мусор из квартиры и провести санитарную обработку по решению суда. Жильцов соседних квартир эвакуировали. По информации источника ТАСС, мужчина страдает психическим расстройством и был неоднократно замечен уносящим домой мусор с городских свалок.