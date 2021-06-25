Пятиэтажное здание загорелось в Лучниковом переулке в центре Москвы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пожар возник в пятиэтажном здании в Лучниковом переулке в центре Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В Лучниковом переулке, дом 7/4, строение 6 на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома начался пожар", - сказал собеседник агентства.

"Открытое горение удалось ликвидировать", - добавил источник.

Площадь пожара составила 25 кв. м. "Пожар произошел в квартире на третьем этаже, где проводился ремонт. Горели личные вещи и мебель на площади 25 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, до прибытия пожарных из квартиры самостоятельно эвакуировались два человека. Сейчас возгорание локализовано.

По данным открытых источников, дом построен в 1905 году.

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