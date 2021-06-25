Жительница Калмыкии получила тюремный срок за похищение ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Суд приговорил 41-летнюю жительницу Калмыкии к пяти годам колонии общего режима за похищение новорожденного ребенка из родильного отделения центральной районной больницы Сальского района Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

Суд установил, что 25 июля прошлого года женщина через окно проникла в родильное отделение больницы, где похитила новорожденного мальчика. После этого она положила его в пакет и вынесла за пределы учреждения. Впоследствии она перевезла ребенка по месту своего жительства в Калмыкии. В тот же день ее задержали, а ребенка вернули родителям. В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что женщина полностью признала свою вину в совершении преступления.