Риелтор в Кузбассе приговорен к 4,5 годам колонии за мошенничество с аварийным жильем

КЕМЕРОВО, 25 июня. /ТАСС/. Суд в Новокузнецке приговорил местного риелтора к 4,5 годам колонии за мошенничество и хищение 29 муниципальных квартир при расселении аварийного жилья. Преступления он совершал вместе с экс-начальником управления по учету и приватизации жилых помещений администрации города, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

Ранее ТАСС сообщал, что бывший чиновник вместе со знакомым риелтором оформляли в собственность подставных лиц муниципальные жилые помещения, которые они получали якобы в связи со сносом аварийного дома. По факту эти люди никогда не проживали в аварийных домах. Затем квартиры продавались, а вырученные деньги сообщники делили между собой. Тем гражданам, чье жилье действительно подлежало расселению, муниципальные власти в нем отказывали. За серию преступлений бывший муниципальный служащий был приговорен судом к 5,5 годам колонии. Его уголовное дело рассматривалось отдельно, так как он признал вину и заключил досудебное соглашение.

"Сегодня суд признал его соучастника (риелтора) виновным в совершении 27 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы". За совокупность преступлений ему назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, факты преступлений были выявлены в ходе прокурорской проверки в 2019 году. Затем в мэрии Новокузнецка следователи регионального управления СК совместно с сотрудниками УФСБ по Кузбассу провели обыски в управлении по учету и приватизации жилых помещений и в комитете жилищно-коммунального хозяйства Новокузнецка. После чего мэр города Сергей Кузнецов уволил начальника управления Виталия Пуляева. Ущерб от серии преступлений составил более 35 млн рублей.