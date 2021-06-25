Оперативный штаб по подготовке к паводку на Амуре создали в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края создали оперативный штаб по подготовке к предстоящему паводку на Амуре. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"На верхнем Амуре у нас сейчас складывается неблагоприятная паводковая обстановка. В зону возможного подтопления в первую очередь могут попасть населенные пункты, расположенные в бассейне Амура от Хабаровска до устья реки. Поэтому в целях минимизации ущерба и принятия оперативных мер по защите населения и территорий мы должны скоординировать наши действия. Для этого создаем оперативный штаб, который приступает к своей работе уже сегодня и начинает реализовывать конкретные задачи", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Ситуация с летними паводками в Хабаровском крае может резко ухудшиться в первой декаде июля. Высокие уровни воды в реках Еврейской автономной и Амурской областей дают основания гидрологам предполагать нестабильную обстановку и в Хабаровском крае. Специалисты прогнозируют, что к 5-7 июля уровень Амура у краевой столицы может подняться до отметки в 550-600 см, что соответствует уровню опасных явлений. Тогда все районы, что находятся ниже по течению, попадут в зону возможного подтопления.

План возможных действий

Первыми под удар стихии могут попасть Хабаровск и прилегающие к нему территории. При достижении Амуром отметок 4-4,2 метра в городе начнут засыпать вход в амурский затон в районе торгового центра "Броско", откуда предварительно выведут все корабли. Одновременно будут тампонировать ливневки и водопропускные трубы - некоторые из них полностью заварят. Администрация города возьмет на себя отсыпку низких мест и развертывание насосов - их установят более 20 в семи местах. Если вода будет угрожать набережной, то на ней, по примеру прошлых лет, смонтируют водоналивную дамбу. При этом уровень в 4,5 метра станет сигналом уже и для других территорий, расположенных ниже по течению. В каждом из крупных населенных пунктов начнут готовить как минимум по одному пункту временного размещения.

"Что касается ПВР (пунктов временного размещения), то прошу заняться ими заранее, не дожидаясь прихода воды. В них должно быть питание, места для сна, одежда, продумано расположение, так чтобы оно было не только безопасным, но и удобным. И этим нужно заняться уже сейчас", - обратился к администрациям районов Дегтярев.

Для Комсомольска-на-Амуре тоже готовится отдельный план по предупреждению подтоплений. Кроме защиты уже известных слабых мест, таких как Комшоссе, микрорайон Менделеево и прочих, там предстоит обеспечить работу стратегически важных промышленных предприятий. Администрация готовится к неблагоприятному прогнозу. В первую очередь предстоит проверить все имеющиеся дамбы, а также отсыпать старые и временные насыпи. Паводок там ожидают 12-14 июля с отметками воды в 550-600 см, но они могут быть и выше. Опасным для Комсомольска является уровень в 650 см.

По поручению врио губернатора, полную ревизию защитных сооружений проведут во всех 17 муниципалитетах, где могут возникнуть подтопления. Прогноз паводка еще предстоит корректировать, так как погода может меняться. Как отметил руководитель Хабаровского гидрометцентра Вячеслав Паршин, все будет зависеть от дождей в июле, а их Гидрометцентр в перспективе пока не ожидает. Было решено установить усиленное наблюдение за развитием гидрологической обстановки. Сейчас мощный паводок переживает Амурская область, там подтоплено более 280 жилых домов, размыло дороги, повредило мосты.