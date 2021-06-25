Осквернивший воинский мемориал в Калининграде мужчина получил тюремный срок

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Калининграда приговорил уроженца Кемеровской области к одному году и семи месяцам колонии строгого режима за осквернение мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны в микрорайоне Чкаловск в Калининграде. Об этом сообщается на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Сегодня Центральным районным судом города Калининграда осужденному назначено наказание в виде одного года семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 21 мая 2021 года в интернете появилась видеозапись, на которой мужчина справил нужду на мемориальном комплексе. Его личность была установлена, он был задержан полицией и помещен под стражу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения). Ход следствия был поставлен на контроль центрального аппарата СК РФ председателем СК Александром Бастрыкиным.

Злоумышленник, которым оказался 31-летний уроженец Кемеровской области, дал признательные показания уже на стадии предварительного следствия. Ранее он был судим за кражи, освободился из мест лишения свободы в сентябре 2019 года.

Братская могила в Чкаловске, где произошел инцидент, образовалась в ходе боевых действий в апреле 1945 года, позднее в нее производились захоронения умерших от ран в госпиталях. Там захоронено более 2 тыс. советских воинов, в том числе пятеро Героев СССР. Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года мемориальный комплекс на братской могиле получил статус объекта культурного наследия муниципального значения.