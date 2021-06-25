Прокуратура подала иск к экс-главе калужского Минздрава о возврате 6,8 млн рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша считает необходимым разобраться в вопросе начисления премии в размере 6,8 млн рублей бывшем министру здравоохранения региона Алану Цкаеву, в обоснованности которой усомнилась прокуратура региона.

Ранее в социальных сетях была выложена копия искового заявления прокуратуры Калужской области к экс-министру здравоохранения Цкаеву с требованием взыскать в пользу областного бюджета более 6,8 млн рублей, где эта сумма названа "неосновательным вознаграждением".

"Прокуратура Калужской области в интересах министерства здравоохранения и правительства Калужской области подала иск о возвращении в бюджет премии, выплаченной Алану Цкаеву в конце 2019 года. Как и прежде, считаю важным разобраться в этом общественно значимом вопросе. Это важно с точки зрения доверия к власти и прозрачности использования публичных финансов", - сообщил губернатор в пятницу в своем Telegram-канале.

В иске (копия есть в распоряжении ТАСС) утверждается, что Цкаев, будучи главным врачом Калужской областной клинической больницы, в декабре 2019 года лично подал министру здравоохранения заявление с просьбой премировать себя за выполнение особо важных и срочных работ. Специальная комиссия по премированию единогласно приняла решение выплатить Цкаеву премию в размере 9,38 млн рублей. В итоге после "удержаний в соответствующие фонды" Цкаев получил 6,8 млн рублей.

Алан Цкаев является заслуженным врачом Российской Федерации. В апреле 2020 года его назначили исполняющим обязанности главы регионального Минздрава, а в сентябре - министром. В мае этого года губернатор сообщил, что Цкаев решил уйти в отставку по собственному желанию и возглавит областную больницу.