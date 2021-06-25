МАК сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки самолета в Архангельской области

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин жесткой посадки самолета на юге Архангельской области 24 июня, в результате которой судно сгорело, а пилот и пассажир получили травмы. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба МАК.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

24 июня 2021 года легкомоторный самолет лесопожарной охраны вылетел с посадочной площадки Верхняя Тойма в Сыктывкар. Самолет "Пайпер ПА-28", принадлежащий ФБУ "Авиалесоохрана", осуществлял плановый облет территории лесов Архангельской области, выявляя очаги возгорания леса. Полет проходил в штатном режиме. Вечером поступила информация, что с самолетом пропала связь. Затем он был обнаружен в 70 км северо-западней поселка Яренск Ленского района Архангельской области. Пострадавшие были доставлены в Котласскую городскую больницу.

По предварительным данным, причиной вынужденной посадки явился отказ двигателя.