Московского бизнесмена задержали в Краснодаре по обвинению в развращении двоих детей

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Следователи в Краснодаре возбудили уголовное дело по статье о совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних, по обвинению в данных действиях задержан 50-летний житель Москвы. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

25 июня в местных Telegram-каналах появились сведения о задержании в Краснодаре якобы главы винодельни "Легенды Крыма" Михаила Штырлина, авторы уточняли, что он может быть причастен к совращению несовершеннолетних.

"По данным следствия, вечером 10 июня 2021 года фигурант заставил проследовать 11-летнюю и 12-летнюю девочек вместе с ним в подъезд многоквартирного дома на улице Ставропольской, где совершил в отношении девочек преступление сексуального характера. В рамках расследования уголовного дела о совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ) установлена причастность к совершению данного преступления 50-летнего жителя города Москвы, он задержан следователем", - говорится в сообщении ведомства с уточнением, что ему предъявлено обвинение по указанной статье.

Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.