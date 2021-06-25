Жителя Чечни из банды Басаева приговорили к пожизненному лишению свободы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Чечни, принимавшего участие в деятельности банды Шамиля Басаева, к пожизненному заключению. Об этом в пятницу сообщается на странице Главного управления Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам в Instagram.

Суд установил, что мужчина в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба участвовал в вооруженном мятеже. В феврале-марте 2000 года в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни он принял участие в вооруженном нападении на военнослужащих Вооруженных сил РФ. В результате 84 военнослужащих погибли, еще четыре получили ранения.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого и с учетом предыдущих судимостей назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности"). Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.