Ветер повредил газопровод, кровлю школы и оставил без света часть районов в Воткинске

ИЖЕВСК, 25 июня. /ТАСС/. Сильный ветер повредил два участка газопровода и кровлю школы в удмуртском Воткинске, в некоторых районах города частично отключено электричество. Об этом сообщил глава муниципального образования Алексей Заметаев на своей странице во "ВКонтакте" в пятницу.

"В результате прохождения грозового фронта над территорией Воткинска порывы ветра превышали 16 м/с. Ветром частично повреждены кровли школы №18, магазина торговой сети на улице Колхозной, разрушены два участка частных газопроводов. Деревья во многих районах города упали на линии электропередачи, что повлекло за собой частичное отключение электричества в микрорайонах Центральный, Плодопитомник, Березовка и Вогулка", - написал он.