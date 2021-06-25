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Ветер повредил газопровод, кровлю школы и оставил без света часть районов в Воткинске

Скорость порывов ветра в городе составила более 16 м/с

ИЖЕВСК, 25 июня. /ТАСС/. Сильный ветер повредил два участка газопровода и кровлю школы в удмуртском Воткинске, в некоторых районах города частично отключено электричество. Об этом сообщил глава муниципального образования Алексей Заметаев на своей странице во "ВКонтакте" в пятницу.

"В результате прохождения грозового фронта над территорией Воткинска порывы ветра превышали 16 м/с. Ветром частично повреждены кровли школы №18, магазина торговой сети на улице Колхозной, разрушены два участка частных газопроводов. Деревья во многих районах города упали на линии электропередачи, что повлекло за собой частичное отключение электричества в микрорайонах Центральный, Плодопитомник, Березовка и Вогулка", - написал он.

Заметаев отметил, что на устранение последствий оперативно выехали коммунальные службы города. Разрушения газопровода ликвидированы, поваленные деревья убирают, электроснабжение восстанавливают.

Как уточнил ТАСС начальник отдела по связям с общественностью "Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго" Михаил Кротиков, во время грозы произошло отключение воздушной линии 110 кВ "Воткинск - Инструментальная" из-за попадания молнии в опору, в результате без электричества остались 8,5 тыс. человек. "В настоящее время энергоснабжение этих потребителей восстановлено, продолжаются работы по восстановлению распредсети. Гроза, порывы ветра вызвали многочисленные обрывы проводов из-за падения деревьев, посторонних предметов в самом городе Воткинске. Без электричества в настоящее время 3,9 тыс. человек", - сказал он. По словам Кротикова, работы по восстановлению ведут 14 бригад, 39 человек. Работы будут продолжаться до восстановления электроснабжения всех потребителей.

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