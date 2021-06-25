В Александрии частично обрушился старинный многоэтажный жилой дом

КАИР, 25 июня. /ТАСС/. Старинный пятиэтажный жилой дом обрушился в пятницу в центре египетской северной столицы Александрии. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По информации силовых структур, полностью обвалился один из пролетов здания. Спасателям удалось извлечь живыми из-под обломков четырех человек, поиски еще нескольких семей продолжаются.

Как отмечается, из-за устаревших конструкций владельцам дома еще несколько лет назад было выписано предписание на снос здания.

Многие старинные строения, особенно в центре Александрии, нуждаются в капитальном ремонте. Частые дожди и сырость, преимущественно в зимний период, а также ненадлежащий уход и халатность неоднократно в последние годы приводили к частичному или полному обрушению жилых построек.