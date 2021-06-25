В Хорватии самолет совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе

ЗАГРЕБ, 25 июня. /ТАСС/. Самолет Boeing 737-7Q8 компании Smartwings, который вылетел в пятницу из Праги в Сплит, экстренно сел в конечном пункте назначения после сообщения о заложенной на его борту бомбы. Как сообщила пресс-служба МВД балканской республики, при досмотре лайнера взрывное устройство обнаружено не было.

"Все пассажиры и члены экипажа проверены и находятся в здании аэропорта. Предупреждение об угрозе на данный момент не подтверждено. Работа компетентных в данной области служб продолжается", - говорится в сообщении на странице ведомства в Twitter. Министерство внутренних дел ранее сообщало, что полиция в соответствии со стандартными оперативными процедурами проверяет сообщение об угрозе в пассажирском самолете, который приземлился в аэропорту Сплита после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Самолет Boeing 737-7Q8 компании Smartwings выполнял рейс Прага - Сплит. Экипаж получил от диспетчеров сообщение о бомбе на борту и, сообщив об экстренной ситуации, выполнил посадку в чрезвычайном порядке. В ходе проведения оперативных мероприятий, аэропорт работал в штатном режиме.

"Проведены необходимые проверки воздушного судна, а также рентгеновский осмотр багажа. Информация об угрозе не подтверждена, самолет передан капитану. Далее предстоит возврат багажа пассажирам", - уточнили в МВД.