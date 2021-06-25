В Тамбовской области фотограф подозревается в развращении школьниц

ТАСС, 25 июня. Следователи в Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего фотографа-любителя, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности двух школьниц, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних девочек", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 53-летний мужчина, находясь дома, неоднократно под видом игры совершал действия сексуального характера в отношении двух девочек в возрасте 11 и 13 лет, проживающих по соседству. По данным ведомства, ранее подозреваемый работал в школе, занимался любительской фотосъемкой, в том числе детской фотографией.