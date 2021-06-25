El Pais: найденный мертвым в испанской тюрьме Макафи оставил предсмертную записку

МАДРИД, 25 июня. /ТАСС/. Американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи, который был обнаружен мертвым 23 июня в камере в тюрьме в испанской Каталонии, оставил предсмертную записку. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

75-летний Макафи ожидал экстрадиции в США. Как заявили каталонские власти в ожидании результатов судебно-медицинской экспертизы, все указывает на то, что Макафи покончил жизнь самоубийством. Как уточняет газета, предсмертная записка была обнаружена в кармане брюк Макафи. Тем не менее ее содержание пока не уточняется.

Макафи был задержан в прошлом году в Испании по запросу США. Ранее стало известно о том, что суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel. В середине июня состоялись слушания по вопросу его экстрадиции из Испании в США, на которых он называл себя жертвой преследования по политическим мотивам.

Осенью прошлого года федеральная прокуратура Западного округа американского штата Теннесси распространила заявление, в котором говорилось, что власти США предъявили Макафи обвинения в уклонении от уплаты налогов. В прокуратуре подчеркивали, что Макафи получил миллионы долларов, в частности, путем операций с криптовалютой, за проведение консультаций и за платные выступления. Как отмечали в ведомстве, в период 2014-2018 годов бизнесмен не предоставил налоговые декларации, хотя получил значительные средства из указанных источников.