Град прошел в двух районах Кубани

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Град прошел в Мостовском и Апшеронском районах Краснодарского края. По предварительным данным, повреждены крыши частных жилых домов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале в пятницу.

"Снова в крае прошел сильный дождь и град. На этот раз в Мостовском и Апшеронском районах", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате града повреждены кровли частных домов.

"Самое главное, что системы жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме", - добавил он, отметив, что поручил держать ситуацию на контроле.

Также глава региона добавил, что на месте будут работать межведомственные группы, им поручено обследовать территорию и оценить ущерб.