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В Генконсульстве РФ заявили, что среди пострадавших в Вюрцбурге россиян нет

В результате происшествия трое погибли и четверо пострадали

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Пострадавших россиян в Вюрцбурге (федеральная земля Бавария) в результате нападения неизвестного нет. Об этом сообщило в пятницу в Twitter Генконсульство РФ в Мюнхене, "по данным полиции Вюрцбурга, среди погибших и пострадавших граждан России нет".

Местные СМИ пишут о трех погибших и шести пострадавших в результате инцидента.

В полиции отмечают, что нападавший является выходцем из Сомали, проживал в Вюрцбурге, ему 24 года. При задержании его ранили из пистолета в ногу. На видеозаписях, которые распространяют в соцсетях, видно, как преступника до прибытия полиции пытаются нейтрализовать прохожие.

Как сообщили в Twitter местные органы правопорядка, в связи с инцидентом была оцеплена одна из площадей в центре города. "Угрозы для населения нет", - отмечается в сообщении. На данный момент нет данных о том, что у преступника были сообщники.

О возможной связи происшествия с терроризмом не говорится.

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