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СК начал проверку после наезда электросамоката на ребенка в Ростове-на-Дону

Наехавший на мальчика мужчина скрылся с места происшествия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Двухлетний мальчик получил травмы в результат наезда на него мужчины на электросамокате в Кировском районе Ростова-на-Дону, начата проверка, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"По предварительным данным, 23 июня двухлетний ребенок на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону получил телесные повреждения в результате наезда мужчины, управляющего электросамокатом. Неизвестный скрылся с места происшествия, не приняв мер к оказанию ребенку медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

Все обстоятельства произошедшего, а также гражданин, причастный к травмированию ребенка, будут установлены в ходе проверки. По ее результатам следователи примут процессуальное решение, добавили в пресс-службе ведомства.

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