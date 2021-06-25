{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В полиции заявили, что нападавший из Вюрцбурга недавно проходил психиатрическое лечение

Глава МВД земли Бавария Йоахим Херман не уточнил, был ли злоумышленник в итоге выписан или сбежал

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Выходец из Сомали, который напал с ножом на прохожих в германском Вюрцбурге, имел проблемы с психикой. Об этом заявил в пятницу глава МВД земли Бавария Йоахим Херман.

"В последние месяцы он отличался агрессивным поведением", - сказал он. По его словам, которые приводит Bild, несколько дней назад "он был принудительно отправлен на психиатрическое лечение". Не уточняется, был ли он в итоге выписан или же сбежал.

В результате нападения погибли три человека, пострадали от пяти до шести.

О возможной связи происшествия с терроризмом не говорится.

Теги
Германия
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Правозащитник в США считает, что Шовин получил больший срок, чем ожидалось
Однако справедливостью было бы, если бы Джордж Флойд был жив, заявил Эл Шарптон
Читать полностью