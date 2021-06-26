В Приамурье 13 населенных пунктов лишились автомобильного сообщения из-за паводков

ТАСС, 26 июня. Паводковые воды в Амурской области оставили без автомобильного сообщения 13 населенных пунктов. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"Без автомобильного сообщения остались 13 населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях", - сказали в пресс-службе.

В 16 населенных пунктах по-прежнему остаются подтопленными 388 жилых домов. Частично подтоплен 21 участок автомобильных дорог. Водой подтоплены пять автомобильных мостов. В некоторые населенные пункты организовали лодочные переправы. В регионе развернули пункты временного размещения. Там имеется горячее питание, дежурят медики и психологи.

По информации пресс-службы, всего с начала прохождения паводкового периода эвакуировали 1 537 человек, в том числе 432 ребенка. Из них 1 332 человека размещены у родственников. В пунктах временного размещения сейчас находятся 205 человек, в том числе 90 детей.

Ранее сообщалось, что в верхнем течении Амура в пятницу наблюдался спад уровня воды, ниже по всему течению Амура и в устье реки Зея сохранялись подъемы. Гребень паводка проходит в Благовещенском районе. У Благовещенска основной гребень прогнозировался на 26-27 июня с общим подъемом до 0,5 м. В области из-за паводка установлен режим ЧС межрегионального характера. При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть 53 населенных пункта с населением 33 тыс. человек.