Более 5 тонн наркотиков изъяли в результате спецоперации ОДКБ "Канал"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 5 тонн наркотических веществ было изъято из незаконного оборота, около 400 человек привлечено к административной ответственности в результате проведения странами ОДКБ антинаркотической операции "Канал Гранитный бастион". Об этом сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"В операции "Канал - Гранитный бастион" было задействовано более 14 300 сотрудников компетентных органов. В результате скоординированных действий, по предварительным данным, изъято из незаконного оборота около 5 036,3 кг наркотиков, из них более 4,8 кг опия, свыше 11 кг гашиша, более 3,5 кг героина, более 5 тонн марихуаны, свыше 17 кг наркотических средств синтетического происхождения", - сказал он.

По словам Зайнетдинова, всего было выявлено 543 наркопреступления, а также три факта легализации наркодоходов. Подразделения финансовых разведок выявили подозрительные финансовые операции по легализации наркодоходов на общую сумму около 3,43 млн рублей.

"За незаконные операции с наркотиками к административной ответственности привлечено 379 человек. Изъято 83 единицы огнестрельного оружия и около 1 276 тыс. боеприпасов", - отметил пресс-секретарь ОДКБ.

Спецоперация проводилась с 21 по 25 июня. Международный координационный штаб был развернут в Душанбе (Таджикистан). В мероприятии приняли участие правоохранительные структуры, пограничные и таможенные органы, службы безопасности, подразделения финансовых разведок стран ОДКБ.

В качестве наблюдателей в операции приняли участие Управление ООН по наркотикам и преступности, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Комитет глав правоохранительных подразделений таможенных служб СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств участников СНГ, Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами.