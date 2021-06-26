{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

При опрокидывании лодки в реке на Таймыре утонули три человека

Маломерное судно не было зарегистрировано

ТАСС, 26 июня. Спасатели на Таймыре обнаружили в реке Норильская тела трех человек, чья лодка перевернулась утром в субботу. По предварительным данным, маломерное судно не было зарегистрировано в установленном порядке, сообщается в официальном Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Выпавшие из судна граждане впоследствии были обнаружены сотрудниками МЧС России без признаков жизни. По предварительной информации, ни один из погибших не имел зарегистрированного в установленном порядке маломерного судна и права управления таким судном. Норильской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что происшествие случилось около 06:00 (02:00 мск). Все погибшие были одеты в спасательные жилеты.

Теги
РоссияКрасноярский край
Прокуратура на Урале проверит данные о выдаче зарплаты работникам предприятия карточками
Местные СМИ сообщали, что этими карточками можно расплатиться в нескольких магазинах села Русская Тавра
Читать полностью