При опрокидывании лодки в реке на Таймыре утонули три человека

ТАСС, 26 июня. Спасатели на Таймыре обнаружили в реке Норильская тела трех человек, чья лодка перевернулась утром в субботу. По предварительным данным, маломерное судно не было зарегистрировано в установленном порядке, сообщается в официальном Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Выпавшие из судна граждане впоследствии были обнаружены сотрудниками МЧС России без признаков жизни. По предварительной информации, ни один из погибших не имел зарегистрированного в установленном порядке маломерного судна и права управления таким судном. Норильской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что происшествие случилось около 06:00 (02:00 мск). Все погибшие были одеты в спасательные жилеты.