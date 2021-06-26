Ребенок пострадал при взрыве водонагревателя в многоквартирном доме в Ачинске

ТАСС, 26 июня. Взрыв водонагревателя произошел в двухэтажном жилом доме в Ачинске Красноярского края, в результате чего частично разрушены четыре квартиры. Пострадал ребенок, говорится в сообщении Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города.

"26 июня произошел взрыв водонагревателя в квартире по адресу: ул. Голубева, 21. По предварительным данным, три квартиры на первом этаже получили значительные повреждения, одна квартира - незначительные. В результате взрыва пострадал ребенок 2008 года рождения, [он] госпитализирован", - говорится в сообщении.

По уточненным данным краевого управления МЧС, в результате ЧП пострадало пять квартир, из дома самостоятельно эвакуировались девять человек. На месте работают оперативные службы, задействовано 19 человек и семь единиц техники. В квартирах частично повреждены стены, выбиты оконные стекла и двери.

"Жильцы пострадавших квартир от временного расселения отказались, разместились у родственников и знакомых", - добавили в пресс-службе регионального главка МЧС.

На месте ЧП также работает следственно-оперативная группа МВД. Место происшествия охраняют сотрудники полиции.