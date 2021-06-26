В Нигерии 11 человек погибли в ДТП

ПРЕТОРИЯ, 26 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли при лобовом столкновении двух автобусов на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщила в субботу газета Vanguard​​​​​​ со ссылкой на местные власти.

"На трассе Гбанган-Ибадан в штате Осун 25 июня произошла авария двух автобусов, - приводит издание слова представителя Федеральной службы безопасности дорожного движения штата Агнеса Огунгбеми. - Погибли 11 человек, ранения получили 22 пассажира. Пострадавшие доставлены в больницу".

Власти ведут расследование причин и обстоятельств ДТП.