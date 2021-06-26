В Пензенской области пять человек пострадали в ДТП

ТАСС, 26 июня. Пять человек, включая подростка 2004 года рождения и ребенка 2011 года рождения, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Земетченском районе Пензенской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.

"В 11:00 в Земетчено, улица Ленина, 256, [произошло] столкновение двух автомобилей: ВАЗ-2112 (водитель - мужчина 1982 года [рождения]) и ВАЗ-2114, ([где водителем был] мужчина 2002 года рождения). В результате происшествия телесные повреждения получили оба водителя, пассажир 12-й [модели], женщина 1985 года рождения, и два пассажира ВАЗ-2124 2004 и 2011 годов рождения, [они] доставлены в медицинское учреждение", - рассказал собеседник агентства.

Информация предварительная, сотрудники ГИБДД проводят проверку.

В Министерстве здравоохранения Пензенской области уточнили ТАСС, что четыре пострадавших сначала были госпитализированы в ГБУЗ Нижнеломовская МРБ, еще одного забрали родственники до прибытия скорой помощи. После оценки состояния пострадавших было принято решение об их госпитализации в Пензу.