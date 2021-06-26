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Шторм "Энрике" у побережья Мексики превратился в ураган первой категории

Циклон находится в 240 км от побережья штата Мичоакан

МЕХИКО, 26 июня. /ТАСС/. Тропический шторм "Энрике" у западного побережья Мексики усилился до урагана первой - из пяти - категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщила в субботу в своем Twitter метеорологическая служба латиноамериканской страны.

Циклон находится в 240 км от побережья штата Мичоакан и движется на северо-запад со скоростью 3 м/с. Скорость ветра в его пределах составляет 39 м/с с порывами до 43 м/с. Ожидается, что ураган принесет сильные дожди на такие регионы, как Герреро, Колима, Мичоакан, Наярит и Халиско. Высота волн на некоторых участках побережья может достичь 5 м.

Власти призвали население потенциально уязвимых районов соблюдать меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны. Согласно имеющимся прогнозам, ураган не выйдет на сушу, к 1 июля он превратится в тропическую депрессию у берегов штата Нижняя Калифорния Южная.

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