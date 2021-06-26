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Пассажирский теплоход столкнулся с гидроциклом в Финском заливе в Петербурге

Никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Пассажирский теплоход "Метеор-171" с семью пассажирами на борту столкнулся с гидроциклом в акватории Финского залива в Петербурге в субботу. Транспортная прокуратура начала проверку, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта по факту столкновения пассажирского теплохода с гидроциклом в акватории Финского залива 26 июня в 19:00. По предварительным данным, после столкновения теплоход "Метеор-171" с семью пассажирами на борту продолжил движение", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Гидроцикл был поврежден и отшвартован на базу стоянки судов Центра ГИМС.

Капитан теплохода даст объяснения. Транспортная прокуратура примет меры при наличии оснований.

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