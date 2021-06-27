Число подтопленных из-за паводка жилых домов в Приамурье увеличилось почти вдвое

ТАСС, 27 июня. Количество подтопленных в результате паводка частных жилых домов в Амурской области в воскресенье увеличилось почти в два раза и составило 638 объектов в 19 населенных пунктах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На 26 июня подтопленными оставались 388 жилых домов в 16 населенных пунктах. Также подтоплены автомобильные дороги и мосты, в некоторые населенные пункты организовали лодочные переправы. В регионе развернули пункты временного размещения с горячим питанием, медиками и психологами.

"По состоянию на 27 июня, в 19 населенных пунктах подтоплены 638 частных жилых домов", - рассказали в пресс-службе спасателей.

По информации МЧС, в настоящее время в регионе подтоплены 1 746 приусадебных участков, частично - 20 участков автомобильных дорог, семь автомостов. На 14 участках трасс проезд невозможен. Без автомобильного сообщения остались 12 населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях.

Всего с начала прохождения паводкового периода эвакуировали 1 762 человека, в том числе 484 ребенка. Из них 1 414 человек размещены у родственников. В пунктах временного размещения сейчас находятся 348 человек, в том числе 123 ребенка, сообщили в пресс-службе.

Ранее специалисты прогнозировали основной гребень паводка реки Амур 26-27 июня с общим подъемом до 0,5 метра. В области из-за паводка установлен режим ЧС. Худший сценария предполагает, что в зону подтопления могут попасть 53 населенных пункта с населением 33 тыс. человек.