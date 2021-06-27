В ДТП в Самарской области погибли три человека

ТАСС, 27 июня. Два ребенка и взрослый погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Самарской области вечером в субботу, еще семь человек, в том числе ребенок, получили различные травмы. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, по ее итогам будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание дорожного полотна на участке дороги, где произошло ДТП. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье прокуратурой региона.

"Вечером 26 июня, около 23:00 (22:00 мск), на 2-м км автодороги Герасимовка - Дальний в районе населенного пункта Герасимовка Алексеевского района произошло столкновение двух легковых автомобилей: Huyndai и Nissan. В результате ДТП погибли три человека, в том числе два ребенка, пострадали семь человек, один из которых тоже ребенок", - отмечается в сообщении.

Все пострадавшие направлены в Нефтегорскую Центральную районную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. На место происшествия для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выезжал прокурор Алексеевского района Самарской области.