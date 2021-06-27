В Южно-Сахалинске из окна выпали двое детей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка в воскресенье выпали из окна третьего этажа жилого дома в Южно-Сахалинске, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Из окна третьего этажа выпали двое детей, девочка четыре года и мальчик два года. Они доставлены в детскую областную больницу, в сознании", - сообщили в пресс-службе.

По данным врачей, предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, закрытый перелом ребер. Один ребенок в реанимации. "Дети были оперативно обследованы. Их состояние оценивается как средней [степени тяжести] и тяжелое", - уточнили в правительстве области.

Родители детей пока не появлились.