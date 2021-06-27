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Суд в Тамбовской области арестовал фотографа, подозреваемого в развращении школьниц

Мужчина пробудет под стражей два месяца

ТАСС, 27 июня. Фотограф-любитель, задержанный в Тамбовской области по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности двух школьниц, арестован по ходатайству следователей на два месяца. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Суд удовлетворил ходатайство следователей. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, 53-летнего фотографа-любителя задержали 25 июня. По версии следствия, мужчина, находясь дома, неоднократно под видом игры совершал действия сексуального характера в отношении двух девочек в возрасте 11 и 13 лет, проживающих по соседству. Ранее подозреваемый работал в школе, занимался любительской фотосъемкой, в том числе детской фотографией.

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