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В ДТП с участием двух легковых машин и грузовика под Ярославлем пострадали пять человек

Среди них - двое несовершеннолетних

ТАСС, 27 июня. Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись днем в воскресенье на автодороге Ярославль - Иваново в Ярославской области. В результате ДТП пострадали трое взрослых и двое детей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"На автодороге Ярославль - Иваново в районе поворота на деревню Ананьино произошло столкновение автомобилей Mercedes, Lexus и грузовика МАН. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали трое взрослых и двое несовершеннолетних пяти и 14 лет", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что информация о состоянии пострадавших уточняется. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияЯрославская область
В Краснодаре четверо подростков пострадали в ДТП
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