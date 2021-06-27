В ДТП с участием двух легковых машин и грузовика под Ярославлем пострадали пять человек

ТАСС, 27 июня. Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись днем в воскресенье на автодороге Ярославль - Иваново в Ярославской области. В результате ДТП пострадали трое взрослых и двое детей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"На автодороге Ярославль - Иваново в районе поворота на деревню Ананьино произошло столкновение автомобилей Mercedes, Lexus и грузовика МАН. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали трое взрослых и двое несовершеннолетних пяти и 14 лет", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что информация о состоянии пострадавших уточняется. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.