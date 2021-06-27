В Чехии подсчитали сумму ущерба от торнадо на юго-востоке страны

ПРАГА, 27 июня. /ТАСС/. Сумма материального ущерба от торнадо, обрушившегося в четверг на районы городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чешской республики, составит не менее 12 млрд крон (около €471 млн). Об этом сообщил в воскресенье журналистам гетман (глава) Южноморавского края Ян Гролих.

"Ущерб [от торнадо] составит не менее 12 млрд крон, - подчеркнул он. - Это только то, что касается общественной собственности. Размер ущерба, причиненного частному имуществу, будет гораздо больший".

Торнадо, жертвами которого стали пять человек, частично разрушило семь сел в Южноморавском крае. Повреждены 1 200 жилых домов, более 70 из которых не подлежат восстановлению и будут снесены.

Чешское правительство, по словам Гролиха, будет добиваться получения средств на ликвидацию ущерба от стихийного бедствия из специализированного фонда Евросоюза. Телеканал CNN Prima NEWS ранее проинформировал, что обрушившийся в четверг на юго-восток республики торнадо стал самым разрушительным в Европе с 2001 года.