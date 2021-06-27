Историко-бытовой музей Ежа Петровича полностью сгорел в Ярославской области

ТАСС, 27 июня. Пожар произошел в ночь на воскресенье в историко-бытовом музее Ежа Петровича в поселке Петровское Ярославской области, где находилось около 4 тыс. экспонатов, также сгорел дом создателей музея - семьи Топорковых. В администрации Ростовского района создан штаб по оказанию им помощи, сообщил в воскресенье губернатор Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook.

"У замечательных ростовских предпринимателей - семьи Топорковых - случилась беда. Сгорел их дом и музей Ежа Петровича. <...> У семьи, а это 9 человек, не осталось ни крыши над головой, ни денег, ни документов. Нужно помогать", - сообщил Миронов.

Губернатор отметил, что при администрации главы Ростовского района уже создан штаб по оказанию помощи Топорковым, со стороны властей региона семье окажут необходимую поддержку. "Разберемся с причинами пожара. Музей Ежа Петровича радовал десятки и сотни туристов, теперь наша очередь подставить плечо в трудной ситуации", - добавил Миронов.

Музей Ежа Петровича создали в 2013 году, он был посвящен ежу - символу поселка Петровское. Считается, что в 1763 году императрица Екатерина II по пути в Ярославль проезжала село и повелела посадить березовую рощу, которая в народе получила название "Ежовка", так как в ней развелось много ежей. В музее находилось около 4 тыс. экспонатов - ежей, выполненных из различных материалов, в том числе янтаря, хрусталя, бересты.