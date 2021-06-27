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В Бурунди боевики убили на шоссе 15 человек

Еще 15 человек получили ранения

ПРЕТОРИЯ, 27 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек убиты вооруженной группой неизвестных на автомобильной дороге в центральной части Бурунди. Об этом сообщила в воскресенье южноафриканская новостная служба News-24 со ссылкой на власти Бурунди.

По их словам, боевики 26 июня перегородили шоссе в районе Марамвиа и открыли стрельбу по приближающимся машинам и автобусам. Убиты 15 человек, еще 15 получили ранения, из них шестеро находятся в критическом состоянии.

Район, где совершено нападение, отцеплен. Власти ведут расследование произошедшего.

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