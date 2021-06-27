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Число пострадавших в ДТП с двумя легковушками в Нижегородской области выросло до четырех

Один человек погиб

ТАСС, 27 июня. Трое взрослых и ребенок получили различные травмы в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Нижегородской области, один человек погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщал о трех пострадавших в ДТП, в том числе ребенке в возрасте трех лет.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний пешеход скончался в больнице, 29-летняя женщина-пешеход и малолетний ребенок получили телесные повреждения. Водитель 1987 года рождения и его пассажир также получили телесные повреждения различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что автомобиль наехал на людей, которые находились на обочине проезжей части рядом со своей машиной "Лада Калина", а затем столкнулся со стоящим автомобилем.

По данным регионального ГУ МВД, авария случилась около 13:25 мск на 260-м км трассы Нижний Новгород - Шахунья - Киров в городе Шахунья Нижегородской области.

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